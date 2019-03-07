جيزان 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واسبدأ ملتقى اللغة الانجليزية، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ويستضيفه مكتب التعليم بجزر فرسان تحت عنوان "اتجاهات حديثة في تعليمها وتعلمها"، فعالياته أمس، بحضور محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي ومدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومشاركة عدد من المختصين والمتحدثين من جامعة جازان والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.وانطلق الملتقى المنعقد بقاعة الصالات الذهبية في مدينة جازان، بتدشين المعرض المصاحب الذي ضم تجارب حديثة في تعلم اللغة الإنجليزية بجانب مشاركات إبداعية، فيما تتضمن جلساته أكثر من ١٢ ورقة عمل تركز على تبادل الخبرات ومعالجة التحديات التي تواجه معلمي اللغة الإنجليزية وطرح الحلول المناسبة لتجويد عملية تعليمها وتعلمها في المدارس.ورأى الدكتور الأحوس، في كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال الملتقى، أن فرصة مواتية لعرض التجارب وتطبيقها من خلال أوراق العمل والنخبة المميزة من المتحدثين، مشيراً إلى الآمال والتطلعات كبيرة لزيادة عملية التعلم والاهتمام الأكثر بلغة العصر وإثراء الميدان التربوي.ونوه بالاهتمام​ الكبير الذي توليه وزارة التعليم في دعم عملية التعليم وتطوير المعلمين والمعلمات وتقديم أفضل الخدمات لهم لزيادة مستوى التحصيل الدراسي ورفع الأداء داخل حجرة الصف.وكرم الأحوس خلال الملتقى، محافظ جزر فرسان حسن الحازمي وضيف شرف الملتقى عضو مجلس الشورى الدكتور علي العريشي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم عبدالرحمن الفريح والمستشار العلمي للملتقى الدكتور علي مجلي بالإضافة للرؤساء السابقين والحاليين لقسم اللغة الانجليزية بالإدارة وشركاء النجاح.مما يذكر أن الملتقى تطرق إلى عدة أوراق عمل في التطوير المستمر لتعلم وتدريس اللغة الانجليزية، والبنائية والتربية النقدية، واستعداد التعليم للثورة الصناعية الخامسة، وتأثير وسائل التواصل، والتحديات والاتجاهات الحديثة، بالإضافة لعدد من المشاركات الطلابية المتميزة تناولت رؤية المملكة ومستقبلها.// انتهى //14:08ت م0116