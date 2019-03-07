عرعر 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسناقشت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مع إدارة الموهوبين بإدارة التعليم بالمنطقة أمس في مقر العمادة بمدينة عرعر سبل تفعيل مبادرة " باحث المستقبل" .وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم التعليم المستمر الدكتور معن المدني أن العمادة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع إدارة التعليم بما يخدم منسوبي الإدارة والطلبة، ودعم الموهوبين والاستثمار في مواهبهم في مجال البحث العملي والابتكار.من جانبة , قدم مدير إدارة الموهوبين ومنسق مبادرة باحث المستقبل خالد الذايدي شرحاً عن أهمية مبادرة باحث المستقبل، وعدد البحوث التي تقدم بها الطلبة ومستواها المتميز مقارنة مع أعمارهم، مبيناً أن إدارة الموهوبين تسعى للاستفادة من دعم جامعة الحدود الشماليةفي تطوير خبرات الباحثين من الطلبة وتعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم في مجال إعداد البحوث والنشر العلمي والابتكار.وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عددٍ من التوصيات التي سيتم الرفع بها لإدارة الجامعة بالتنسيق مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وعمادة البحث العلمي لتعزيز سبل التعاون البناء والمثمر بين الجامعة وإدارة التعليم.// انتهى //14:09ت م0117