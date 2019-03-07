المنامة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 مارس 2019 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع بالقرب من القصر الرئاسي في مدينة مقديشو بالصومال وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال الفيدرالية ضد العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، معربًة عن تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.// انتهى //15:25ت م0175