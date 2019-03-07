القدس المحتلة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة تلمود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 109 من المستوطنين وطلاب تلموديين، اقتحموا المسجد الأقصى وعبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد .// انتهى //15:26ت م0176