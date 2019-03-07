بيروت 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيروت أنها تلقت من الحكومة الفرنسية تبرعًا ماليًا بقيمة 500000 يورو لدعم حالات العسر الشديد في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأوضحت "الأونروا" في بيان أن التبرع الجديد من فرنسا، سيسمح بدعم ما مجموعه 51008 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان في الربع الأول من عام 2019، ويمثل هذا أكثر من 80٪ من المستفيدين المحتاجين المؤهلين للاستفادة من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي .من جهتها، أكدت السفارة الفرنسية في بيروت ان دور "الأونروا" حيوي بالنسبة للاجئي فلسطين في لبنان والمنطقة، ولمساعدة الوكالة في تنفيذ ولايتها، زادت فرنسا بشكل كبير من مساهمتها في ميزانية الأونروا والتحديات الكبرى التي تواجهها.// انتهى //15:34ت م0179