الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسانطلقت بإصلاحية الرياض اليوم , مبادرة غرس "1000" شجرة من نبات المورينقا والسدر، لتمتد تلك المبادرة مستقبلاً إلى باقي إصلاحيات مناطق المملكة لتكثيف الغطاء النباتي بين مرافق الإصلاحيات وجعلها صديقة للبيئة، وذلك بحضور مدير سجون منطقة الرياض العقيد علي فايز العمري, وعدد من مسؤولي الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية.وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية الموقعة بين المديرية العامة للسجون والجمعية التعاونية لنبات اليُسر والنباتات الصحراوية، إحدى الشراكات المهمة التي عقدتها المديرية العامة السجون مؤخراً في أنسنة إصلاحيات المملكة ودخولها في تصنيفات عالمية متقدمة بين سجون العالم.وشارك أكثر من "100" نزيل من الإصلاحية في المبادرة، تفاعلاً مع هذه المناسبة .وعلى صعيد متصل انطلقت أعمال تشغيل البيوت المحمية القائمة بإصلاحية الرياض، لتكوين خط إنتاج محلي من الورقيات والخضروات ؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل الإصلاحيات ومن ثم التصدير إلى الأسواق المحلية.وسيعمل النزلاء في البيوت المحمية بالإصلاحية على فترتين صباحية ومسائية يكتسبون خلالها الخبرات والتدريبات الزراعية التي تؤهلهم لفرص عمل واعدة في المجال الزراعي أثناء وبعد انقضاء محكومياتهم.// انتهى //15:40ت م0180