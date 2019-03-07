الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستزامناً مع اليوم العالمي للمرأة نظمت مبادرة الحركة KSU Movement بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع فريق الرياض للجري ومجموعة من الأندية الرياضية النسائية امس ،مارثون 5 كيلو (جري/مشي) للتوعية بأهمية صحة المرأة في هذا اليوم.بمشاركة 300 سيدة سعودية، خليجية وعربية وعدد من الجاليات الاجنبية.وأشات مؤسستا المبادرة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، أستاذ مساعد بقسم علوم صحة المجتمع و أستاذة ريم بنت محمد الخميس، محاضر بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأن المبادرة التي تم استحداثها العام الماضي كأول مبادرة في جامعة سعودية تهدف للتشجيع على ممارسة رياضة الجري و المشي للنساء وتجمع هواة الرياضة و محترفيها من داخل حرم جامعة الملك سعود و من خارجها من مواطنات و مقيمات في منطقه الرياض، حيث تقطع المشاركات خمسة كيلومترات اسبوعياً لمدة إثنى عشر أسبوعاً لكل موسم، اضافة الى ان المبادرة ليست مقتصرة على نشر الوعي بل لتعزيز الصحة العامة ونشر نمط الحياة الصحية ومن أجل زيادة إنتاجية التحصيل الدراسي والعمل عن طريق الاعتزاز بالإنتماء للجامعة والوطن وجعلها منبرا للدراسة والعمل وممارسة الأنشطة ،آملين بأن يتم تفعيل المبادرة في الجامعات السعودية الأخرى لجعل النشاط البدني نمط للحياة اليومية.وقد عقبت الأستاذه أمل مغازل، كابتن فريق الرياض للجري بانضمامهم كمجموعة مجتمعية للمرة الثانية والمشاركة بالاحتفال بهذا اليوم بالجري من غير لبس عبائه.وذكرت ان وجود المساحات الواسعة بالحرم الجامعي و أجواء التشجيع و الحماس تزيد من متعة الجري ، علما أن فريق الرياض يمارس الجري بشكل أسبوعي في الأماكن العامة في الهواء الطلق .// انتهى //15:46ت م0183