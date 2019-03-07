المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسناقش خبراء ومختصون في مجال الحج والعمرة "الاحتياجات البحثية للقطاعات العاملة في الحج والعمرة والزيارة خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى على هامش فعاليات الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج بمركز المؤتمرات والمعارض بجامعة طيبه.وهدفت الورشة إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار فيما يتعلق بالجانب البحثي، إضافة إلى استطلاع الاحتياجات البحثية الفعلية للجهات المعنية بخدمات الحج والعمرة والزيارة بمنطقة المدينة المنورة وتحديد الأولويات البحثية التي أفرزها العمل الميداني للجهات المعنية بخدمات الحج وبناء قاعدة بيانات للجهود البحثية السابقة والحالية والمستقبلية علاوة على التعرف على معوقات إجراء البحوث والدراسات من قبل الجهات وكذلك بناء الشراكات بين القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتطوير أبحاث الحج والعمرة والزيارة.وبين رئيس اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبه الدكتور عيسي القايدي أن الورشة ناقشت أربع محاور حول رصد الجهود البحثية التي قدمتها الجهات المشاركة في أعمال الحج والعمرة، وتقييم الجهود البحثية وإعداد واجراء بحوث ودراسات للتعرف على الانجازات والمعوقات، إضافة إلى استطلاع الاحتياجات البحثية الفعلية للجهات المعنية بخدمات الحج والعمرة مع تحديد الأولويات، وكذلك التعرف على مجالات التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مجالات البحوث والدراسات ، مشيرا بأن الورشة شهدت مشاركة مدراء ورؤساء القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة وعدد من المختصين.// انتهى //15:46ت م0184