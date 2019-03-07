عنيزة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واسجذبت فعالية الألعاب النسائية بمهرجان ألوان الربيع الثالث بمحافظة عنيزة، والمقام حالياً بمنتزه الملك عبدالعزيز بالمحافظة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية، العديد من زائرات المهرجان.وأوضح نائب رئيس لجنة البرامج والفعاليات بالمهرجان ريان بن عبدالرحمن الخلف, أن اللجنة المنظمة حرصت على تنويع الفعاليات لتشمل كافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى توافق المهرجان مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م فيما يختص بتمكين المرأة، حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان العديد من الفعاليات والبرامج والدورات التي تهتم بالمرأة وتعزز من حضورها ومن أهمها البرامج الرياضية.وبين الخلف أن اللجنة هيئة منطقة خاصة متكاملة لممارسة الرياضة النسائية تضمنت لعبة البولينج، وكرة السلة، ورمي السهام، وتنس الطاولة وغيرها تحت إشراف فريق نسائي مدرب، مشيراً إلى أن هذه الفعالية لاقت إقبالاً وتفاعلا من زائرات المهرجان، حيث تمنح الزائرة حقها بالفائدة والاستمتاع.// انتهى //15:48ت م0185