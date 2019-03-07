رياضي / محافظ رياض الخبراء يرعى بطولة الدفاع المدني للمدارس
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
رياض الخبراء 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
رعى محافظ رياض الخبراء فهد السلطان أمس ختام بطولة الدفاع المدني للمدارس ، المقامة ضمن فعاليات الحملة التوعوية للدفاع المدني بالمحافظة بعنوان " كاشف الدخان أمان لك " .
وجرى خلال البطولة التعريف بأهمية كاشف الدخان وتوزيع عدد من الكواشف على الطلاب المشاركين والمعلمين .
وقدم مدير الإدارة الدفاع المدني برياض الخبراء العقيد عبدالعزيز التميمي شرحاً توعوياً للطلاب عن أهمية استخدام الكواشف في المنازل ، داعياً الطلاب وأسرهم لزيارة المعرض التوعوي ليوم الدفاع المدني المقام بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد ، والمتضمن عددا من الأركان العلمية والتعريفية التي تحد من المخاطر وتسهم في توعية الأسرة .
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15:52ت م
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