رياض الخبراء 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسرعى محافظ رياض الخبراء فهد السلطان أمس ختام بطولة الدفاع المدني للمدارس ، المقامة ضمن فعاليات الحملة التوعوية للدفاع المدني بالمحافظة بعنوان " كاشف الدخان أمان لك " .وجرى خلال البطولة التعريف بأهمية كاشف الدخان وتوزيع عدد من الكواشف على الطلاب المشاركين والمعلمين .وقدم مدير الإدارة الدفاع المدني برياض الخبراء العقيد عبدالعزيز التميمي شرحاً توعوياً للطلاب عن أهمية استخدام الكواشف في المنازل ، داعياً الطلاب وأسرهم لزيارة المعرض التوعوي ليوم الدفاع المدني المقام بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد ، والمتضمن عددا من الأركان العلمية والتعريفية التي تحد من المخاطر وتسهم في توعية الأسرة .// انتهى //15:52ت م0188