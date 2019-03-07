بريدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة "حواء" حالياً, برنامج "جسور أسرية ٢" الهادف إلى دعم وتأهيل وتدريب الكوادر النسائية من خلال برنامج تدريبي تطبيقي مقنن، يعزز المبادئ والقيم الإيجابية ويكسب العادات الصحيحة والعلاقات الأسرية الناجحة داخل الأسرة.ويعمل البرنامج الذي يستمر حتى 27 من شهر رجب على التدريب والتثقيف والتوعية للأسر عن طريق سفيرات يتم اختيارهن من داخل الأسر كعضو نشط له دور فعال ومؤثر في أسرتها وتكون حلقة وصل بين البرنامج والأسرة تنقل الخبرات لهم وتشارك في حل مشكلاتهم.وجاءت فكره البرنامج من منطلق الحاجة لبرامج إرشادية أسرية تنبع من داخل الأسرة وكذلك حاجة المجتمع للتغلب على المشاكل الأسرية والتفكك في العلاقات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى بناء الاستقرار الأسري وفق منظومة منهجية علمية تسهم في بناء الاستقرار الأسري من خلال تنمية تفكير حواء وإعدادها بالمهارات اللازمة لإحداث التغييرات اللازمة داخل محيطها الأسري.ويتضمن برنامج "جسور أسرية ٢" مرحلتين تدريبيتين الأولى "التدريب والتأهيل" من خلال جسور الأساسية، وجسور تكميلية، وتحصل المتدربة في نهاية البرنامج على شهادتين معتمدة مجانية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.فيما تكون المرحلة الثانية في التفعيل الميداني والتواصل ( مرحلة تنفيذية تطبيقية مستمرة ) وفي هذه المرحلة تطبق المعارف والمهارات التي اكتسبتها المشاركات خلال مرحلة التدريب، وذلك بالاستعانة بفريق عمل جسور الاستشاري، لتيسير مهام السفيرات ومساعدتهن لضمان استفادة الأسرة، ويتم ذلك عبر برامج مساندة لبرنامج جسور أسرية كبرنامج شاور- للإصلاح الأسري ، وبرنامج مكن - للتأهيل والتدريب ، وبرنامج ثقف - للتوعية والتأهيل والتدريب .يذكر أن لجنة حواء تطمح من خلال هذا البرنامج لتدريب وتأهيل ١٢٠٠ متدربة (سفيرات الأسرة) خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل ١٦٠ سفيرة للسنة الأولى تزداد تدريجياً بنسبة ٢٥٪؜سنوياً .// انتهى //16:29ت م0207