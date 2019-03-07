المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستواصلت أعمال فعاليات الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة بالقاعة الكبرى جامعة طيبة بالمدينة المنورة الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة .حيث ناقش المشاركون في أعمال الملتقى العلمي19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة في اليوم الثاني لجلسات الملتقى محاور "المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، والعمران والهندسة، والتقنيات وتطبيقاتها"، والذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.وعقدت الجلسة العلمية الرابعة لمحور " المبادرات والجهود في خدمة ضيوف الرحمن" والتي رأسها معالي الشيخ محمد الخزيم، وتحدث فيها الباحث من الأمن العام العميد خالد الفعر حول " تصوره المستقبلي لأدوار مؤسسات الطوافة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بالأمن العام لتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن نحو تحقيق رؤية 2030"، فيما تطرق العميد محمد أبو عباة من المديرية العامة للدفاع المدني إلى مبادرة " التحكم في إدارة الأزمات والمخاطر بالحج".كما تحدث الدكتور نادر أبو طالب من وزارة الحج والعمرة عن" مبادرة إنشاء وتطوير استراحات ذكية لخدمة ضيوف الرحمن في الطرق البرية السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة" فيما عرض الدكتور فيصل أسره من جامعة أم القرى مبادرته حول " إمكانية تولد الغاز الحيوي من مرادم النفايات الصلبة بالمدينة المنورة"، وتحدث المهندس محمد ناقرو من غرفة جدة حول مبادرة أثر التدريب على تنمية الإبداع لدى العاملين بالمنظمات التطوعية".وتناولت الجلسة العلمية الخامسة محور " العمران والهندسة" التي رأسها معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل وتحدث فيها الباحث من جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسين باصي حول " تشكيل أنظمة الطاقة المتجددة بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة لمنطقة منى".وتطرق الباحث من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في ورقته العلمية حول " تقييم استخدام المسارات في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي لتنظيم الحشود وتسهيل الوصول للروضة الشريفة والزيارة"، كما تحدث الباحث من جامعة أم القرى محمد خليل في بحثه عن " تأصيل الهوية المحلية وتأثيرها على العمارة المعاصرة بالمملكة"، وتطرق الباحث من جامعة جدة الدكتور محمد عالم حيال "تطبيق منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة على نظام ضيف للنقل في دورة المشاعر المقدسة" فيما تناول المهندس عبداللطيف سنان من وزارة الحج والعمرة في ورقته العلمية التي قدمها عن " تطوير أنظمة وإجراءات السلامة العامة في المرافق والخدمات ضمن منظومة المدن الذكية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.// انتهى //16:34ت م0210