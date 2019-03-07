المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساستحدثت اللجنة المنظمة لمهرجان الثقافات والشعوب الثامن والمقام بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال المدة من 22 جمادى الآخرة وحتى 2 رجب، مجموعة من البرامج والأنشطة الموجهة للأطفال ليجسدوا المشهد البارز في الدورة الثامنة.وشارك عدد كبير من الأطفال ضمن أجنحة الدول المشاركة البالغ عددها أكثر من 90 دولة، فيما قدمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع عدة جهات برامج متنوعة ومسابقات وجوائز للمشاركين بأفضل زيّ استوقف الزوار وحاز على إعجابهم.يُذكر أن المهرجان يختتم فعالياته بعد غدٍ السبت، بالسحب على الجوائز الكبرى المخصصة للجمهور وللأجنحة المشاركة والفائزة التي حازت على أعلى تقييم للجان التحكيم وحققت أعلى نسبة تصويت للجمهور.// انتهى //16:34ت م0211