القنفذة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسدشن مساعد مديرالتعليم بالقنففذة أحمد الهيثمي أمس ، معرض أسبوع الموهبة تحت شعار " شاركونا رعايتهم" ، بمركز البندرمول ، بحضور عدد من ممثلي الإدارات الحكومية ، ورجال الأعمال ، ومدراء مكاتب التعليم ، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين والمعلمين وقادة المدارس ، والطلاب وأولياء الأمور .ويعد المعرض أحد فعاليات أسبوع الموهبة الذي يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع ، ويأتي متزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع ، حيث احتوى المعرض على سبعة أركان رئيسية : ركن قسم الموهوبين بالقنفذة بمشاركة مركز الموهوبين وفصول الموهوبين ، والبرنامج المدرسي ، وستة أركان لمدارس مكاتب التعليم (الداخل - القوز - حلي -المظيلف-العرضيه الشمالية -والعرضية الجنوبية) ، وتم عرض مجموعة من البرامج الاثرائية والتفاعلية والابتكارات والبحوث والتجارب العلمية وتطبيقات stem والرسومات التعبيريه" خيال" ، والفيديوهات والعروض المصاحبة ، وعدد من النشرات التوعوية.كما تم استعراض بعض المنجزات ، وتدشين العدد الثاني من مجلة نوافذ إبداعية التي يصدرها قسم ومركز الموهوبين بالقنفذة.بعد ذلك أقيم حفل التكريم بكلمة لرئيس قسم الموهوبين بالقنفذة حسن الفقيه ، وكلمة للمساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي ، وتم تكريم الجهات الراعية وتقديم هدايا تذكارية للجهات الحكومية ، وتكريم المكاتب والمدارس والمعلمين والطلاب.// انتهى //16:35ت م0212