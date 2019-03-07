الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستنطلق غدًا منافسات الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة 11 مباراة لحساب المجموعتين الأولى والثانية ، حيث يلتقي في الأولى البكيرية مع الصقور ، والتقدم مع الجندل ، والمزاحمية مع الرياض ، والحجاز مع الأخدود ، والسد مع الدرعية ، والساحل مع الغزوة.ولحساب المجموعة الثانية يلتقي حطين مع الشرق ، والخلود مع الثقبة ، والوطني مع الدرع ، وعرعر مع الجبيل ، وعفيف مع الحائط .فعلى ملعبه يستقبل البكيرية متصدر المجموعة الأولى بـ 39 نقطة نظيره الصقور التاسع بـ 16 نقطة ، فيما يحل الجندل الثالث بـ 31 نقطة ضيفًا على التقدم الخامس بـ 28 نقطة على ملعب نادي النجمة ، ويستقبل الحجاز الثاني بـ 32 نقطة فريق الأخدود السابع بـ 22 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية ، فيما يواجه السد الرابع بـ 28 نقطة ضيفه الدرعية العاشر بـ 15 نقطة على ملعب نادي الشعلة.ويواجه الساحل السادس بـ 26 نقطة فريق الغزوة الثاني عشر بـ 9 نقاط على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ، فيما يستقبل المزاحمية الثامن بـ 16 نقطة ضيفه الرياض الحادي عشر بـ 13 نقطة على ملعب إعداد القادة.ولحساب المجموعة الثانية يلتقي حطين الثاني برصيد 29 نقطة نظيره الشرق الثالث بـ 26 نقطة في قمة مباريات المجموعة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية ، ويحل الثقبة المتصدر بـ 34 نقطة ضيفًا على الخلود الخامس بـ 25 نقطة على ملعب نادي الحزم ، فيما يواجه الوطني التاسع بـ 19 نقطة الدرع السادس بـ 22 نقطة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية ، ويستقبل عرعر الثاني عشر بـ 17 نقطة فريق الجبيل السابع بـ 21 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ، فيما يحتضن ملعب نادي الدرع مواجهة عفيف الحادي عشر بـ 19 نقطة مع الحائط العاشر بـ 19 نقطة.// انتهى //16:45ت م0214