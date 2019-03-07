بيروت 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسالتقى وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب اليوم في بيروت وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطانية ووزير الدولة لشؤون التنمية الدولية أليستر بيرت بحضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينع.وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والاقليمية، بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين.// انتهى //16:45ت م0216