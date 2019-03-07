تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسقدمت الكلية التقنية بمنطقة تبوك من خلال الجناح الذي شاركت به في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 والذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا "بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني، روبوت لمساعدة رجال الدفاع المدني لإطفاء الحرائق في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، إضافةلتقديمها نظام استشعار لغاز الطبخ في حال تسربه.وأوضح رئيس قسم التقنية الالكترونية بالكلية المهندس خلف عمر العنزي بأن الروبوت تمت تسميته (FTR) Fire TVTC Robot .وقال : إن الروبوت FTR يتكون من منصة متحركة بخزان لحمل المواد المستخدمة في إطفاء الحرائق وذراع لحمل خرطوم الإطفاء ويمكن التحكم فيه عن بعد للسيطرة على اتجاه الخرطوم، كما يمكن الروبوت FTR التحكم بقوة الدفع.لافتاً إلى أن طلاب قسم التقنية الالكترونية يعملون حالياً على البدء في المرحلة الثانية من أجل تمكين الروبوت من تجاوز العقبات التي تواجه وتركيب كاميرا حرارية و GBS وحساسات لهب وغاز ووضع مادة عازلة على الروبوت لمقاومة كافة أنواع الحريق.وفي ذات السياق قدم رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية المهندس عمرو علي العمري من خلال جناح الكلية عرضاً لنظام استشعار يستهدف غاز الطبخ في حال تسربه.وعن هذ النظام قال: إنه يتم تشغيل مراوح الشفط بشكل آلي، وبتوقيت واحد يقوم بإرسال رسالة نصية لصاحب المنزل ورسالة أخرى للدفاع المدني مضمونها حدوث تسرب غاز مضافا اليها رقم صاحب المنزل والموقع عن تطبيق الخرائط، مبيناً أنه وبنفس الألية السابقة تم اضافتها لمستشعرات الدخان في حال حدوث حريق، وتباعاً سيتم تحول تحويل المنزل الى النظام الذكي، ففي حالة وصول رجال الدفاع المدني لموقع المنزل يتم فتح الأبواب عن طريق ارسال نصية.// انتهى //16:53ت م0217