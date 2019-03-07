جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم , مسابقة "الطاهي النجم"، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وحضور وعمداء شؤون الطلاب في جامعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي هذه المبادرة في موسمها الثالث وبتنظيمٍ من كلية السياحة وعمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز إيماناً منهما في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.

وستتاح المشاركة لجميع طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد السعودية ودول الخليج العربية بمختلف تنوعهم الثقافي والفكري .

وأوضح عميد كلية السياحة الدكتور ناصر البقمي, أن الهدف الاستراتيجي لهذه المسابقة يتمثل برفع مستوى الوعي بأهمية العمل في كل أقسام الفندق وقسم إنتاج الطعام على وجه التحديد، حيث كان لها الأثر الكبير على زيادة معدلات الإقبال على الكلية ومخرجاتها المتنوعة، منها على سبيل المثال مشاركة الطلاب والطالبات من جميع التخصصات العلمية والنظرية بالجامعة.

وحرصت جامعة الملك عبدالعزيز وفقاً لخططها الاستراتيجية على مواكبة سوق العمل وفقاً لرؤية المملكة 2030 , حيث تم تحويل المعهد إلى كلية السياحة وتضم عدد من الأقسام وفق أعلى المعايير العالمية.

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16:54ت م

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