جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مع مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، ومدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، أسباب تأخر وصول خدمات هذين المرفقين إلى بعض المحافظات التي زارها سموه مؤخراً.ويأتي لقاء سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمديريّ القطاعين، إثر تلقى سموه شكاوى عددٍ من أهالي بعض المحافظات الذين التقاهم سموه خلال زيارته لمحافظات المنطقة، مطالبين بتحسين خدمات الاتصالات وتوفير مكاتب للأحوال المدنية في المحافظات التي يقطنونها ، موجهاً مديريّ القطاعين بوضع خطة زمنية لتوفير الخدمات وتحسينها ، على أن يتمّ الرفع بهذه الخطة وآليات تنفيذها لسموه خلال شهرِ من تاريخه.// انتهى //16:55ت م0220