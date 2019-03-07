إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمعا سياسيا في منطقة دشت برتشي غرب العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي إن باكستان تدين الهجوم في ‏أفغانستان، وتؤكد وقوفها وتضامنها مع حكومة وشعب أفغانستان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وجدد استنكار باكستان وإدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وفي أي مكان في العالم.// انتهى //18:34ت م0247