الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسيحظى المسافرون من الرياض وجدة إلى العاصمة البريطانية لندن هذا الشهر (مارس) بفرصة فريدة لمشاهدة نخبة من الأفلام التي فازت بالجوائز العالمية لهذا العام، إضافة إلى الأفلام التي نالت الترشيحات النهائية من دون أن يحالفها الحظ.وخصّصت الخطوط الجوية البريطانية قناة جديدة على رحلاتها لعرض أحدث الأفلام الفائزة بجوائز وترشيحات الأوسكار (جوائز الأكاديمية) وبافتا (أكاديمية السينما البريطانية)، وذلك احتفالاًبالمهرجان الـ72 لبافتا والـ91 للأوسكار. وتشمل الأفلام المعروضة كل تلك التي نالت ترشيحات وجوائز متعددة، والتي يبلغ عددها نحو 80 فيلماً.ويأتي إطلاق القناة الجديدة في إطار تحديث كافة الوسائل الترفيهية على متن طائرات "البريطانية"، بما في ذلك إضافة قنوات تلقي الضوء على روزنامة الفعاليات والعطلات الرئيسية، وقناة للنساءالمتفوقات ستبث طيلة الشهر الجاري للاحتفال بيوم المرأة العالمي.ويصل عرض القنوات الجديدة إلى ما مجموعه ألف ساعة بث تقريباً، من خلال أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والاذاعية التي يمكن لكل مسافر الاستمتاع بها عبر شاشاته الشخصية.وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد بدأت تنفيذ خطة استثمارية للارتقاء بتجربة مسافريها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك ضمّ طائرات جديدة إلى الأسطول وتحديث مقصورات الطائراتالحالية وتطوير المطاعم والصالات في المطارات، إضافة إلى تعزيز خدمة "واي فاي" وتسيير الرحلات إلى مجموعة من الوجهات الجديدة.// انتهى //18:35ت م0248