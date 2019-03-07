الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, اليوم قراراً يقضي بتعيين فضيلة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس مديرًا عامًّا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة.ويأتي القرار في إطار حرص معالي الوزير على اختيار الكفاءات الإدارية لتواصل فروع الوزارة تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله تعالى ومنسوبيها، وليؤدي الدعاة إلى الله تعالى مهمتهم الكبيرة وفق الكتاب والسنة في نشر الوعي الإسلامي، وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو والإرهاب، وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -وفقهما الله تعالى-، ومواكبة لرؤية المملكة (2030).// انتهى //18:36ت م0249