رفحاء 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستفقد مدير جامعة الحدود الشمالية المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني امس مقر المدينة الجامعية بفرع الجامعة بمحافظة رفحاء، رافقه في هذه الزيارة سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني، وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات في عرعر، حيث كان في استقبالهم وكيل الجامعة للفروع بفرع الجامعة في محافظة رفحاء الأستاذ الدكتور سعد بن سيف المضياني، وعمداء الكليات ووكلاء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات بمحافظة رفحاء .وتخلل الزيارة جولة في جميع الكليات ابتداءً بكلية المجتمع، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم والآداب، حيث اطلع فيها على القاعات الدراسية والمعامل، وشدد على مراعاة شروط السلامة العامة في المختبرات لتمكين الطلبة من التعلم والتدرب بشكل سليم وآمن يتوافق مع احتياجات الدراسة الجامعية، واستمع إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب وحث على ضرورة توفير كافة مستلزمات الطلبة والكادر الأكاديمي لتهيئة الجو الملائم والمحفز لعطائهم، وهو ماينعكس بدوره على العملية التعليمية.وفي لقاء مفتوح مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بمسرح كلية العلوم والآداب برفحاء تطرق الدكتور الزهراني للحديث حول العديد من المحاور التي بين من خلالها سعي الجامعة الدؤوب وحرصها الدائم على توفير المرافق والخدمات المتميزة للطلبة، كما أجاب سعادته على العديد من الاستفسارات المتعلقة بخدمات الجامعة التي تقدمها سنويا للطلبة، وأضاف بأن استحداث التخصصات وتفعيل البرامج الأكاديمية يرتبط بمعايير تضعها وزارة التعليم وتدرسها الجامعة تبعاً لحاجة سوق العمل.واستكمل الدكتور الزهراني جولته التفقدية التي استمرت طوال اليوم بزيارة لكلية العلوم والآداب للبنات بالعويقيلة، حيث استمع من عميدة الكلية الدكتورة نوير بن سليمان البلوي، إلى سير العملية التعليمية بالكلية، مؤكداً على ضرورة توفير كافة المستلزمات والخدمة المتميزة للطالبات من ناحية الخدمات والمرافق والكافيتريا ومقاعد الجلوس والمظلات والمسرح، واطلع سعادته على القاعات الدراسية والاحتياجات التي تعزز سير العملية الأكاديمية بالكلية.وفي ختام الجولة أعرب عن شكره لجهود منسوبي الجامعة بمحافظتي رفحاء والعويقيلة، مثمنًا سعيهم في تحقيق وتنفيذ أهداف الجامعة، مؤكداً بأن التميز بالعمل وتحمل المسؤولية تجاه وطننا، وخدمة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، هو المقياس المعتمد في تمييز جهود منسوبي الجامعة وتحفيزهم بالترقيات الوظيفية متمنياً للجميع التوفيق في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //18:36ت م0250