أبهـا 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسقام عدد من المتدربين بالكلية التقنية بأبها اليوم بزيارة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الشؤون الإسلامية عبدالله الحكمي.وأوضح الحكمي أنه جرى خلال الزيارة تقديم شرح عن رؤية إدارة العلاقات العامة والإعلام وأهدافها وخدماتها، إلى جانب إلقاء الضوء على أنشطة وإنجازات فرع الوزارة بالمنطقة، إضافة إلى أعمال العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية وأهدافها ومطبوعات فرع الوزارة, مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة في تقديم البحوث عن دور العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية وآلية العمل فيها.// انتهى //18:43ت م0254