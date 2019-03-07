إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسجدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين الأوضاع مع الهند، مؤكداً استمرار باكستان في اتخاذ كافة التدابير والمبادرات لتخفيف التوتر في المنطقة.صرح بذلك خلال لقائه اليوم السفير الباكستاني لدى الهند سهيل محمود الذي قررت باكستان إعادته إلى نيودلهي بعد أن كانت قد سحبته قبل أيام بسبب التوتر بين البلدين.وشدد قريشي على أهمية استئناف الاتصالات بين باكستان والهند وإعطاء السلام فرصة بدلاً من تصعيد المواقف.من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل إن بلاده تريد السلام مع الهند، ويجب أن لا تُفسر رغبة السلام على أنها تشير إلى الضعف، مؤكداً أن باكستان قادرة على الدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان.// انتهى //18:49ت م0256