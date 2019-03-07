عدن 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسبحث رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك اليوم، مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول، أهمية تنشيط وتفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.ودعا "معين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، الشركات الكورية للاستثمار في القطاع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق في إنتاج وتصدير الغاز والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الكهرباء والطاقة.وأكد أن حكومته ستعمل جاهدة على توفير التسهيلات الممكنة في ظل القوانين المنظمة، متطلعاً إلى تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين لتسهيل أعمال التجارة وجذب رؤوس الأموال.وأكد الدبلوماسي الكوري أن بلاده ستستمر في مساندة الحكومة الشرعية والعمل على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتقديم المنح الاغاثية والإنسانية للتخفيف على الشعب اليمني والإسهام في تحقيق تطلعاته نحو المستقبل المنشود.// انتهى //18:49ت م0257