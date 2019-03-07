محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظمت بلدية بارق أمس، ورشة عمل لمناقشة خطة عمل تحسين المشهد الحضاري التي أطلقتها أمانة منطقة عسير.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن الاجتماع الذي عقد بعنوان " بارق بين الواقع والمأمول " ناقش سبل تطوير خدمات البلدية والارتقاء بالجانب الاستثماري بالمحافظة، إلى جانب وسائل الاهتمام بالتراث العمراني في المحافظة وطرق تأهيل المباني التراثية.وأفاد أن الورشة تأتي امتدادا لورشة العمل الخاصة بخطة تحسين المشهد الحضاري التي أقيمت قبل أسبوع بأمانة عسير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.// انتهى //18:55ت م0258