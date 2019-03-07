عدن 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرعية ودعمها لأمن واستقرار اليمن.وناقش، خلال لقائه، اليوم، نائب السفير الأمريكي لدى اليمن القائم بأعمال السفير جنيد منير، علاقات البلدين، وفي مقدمتها مجال التعاون في مجال محاربة الإرهاب.وجدد المسؤول الأمريكي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن ودعمها للجهود الأممية في هذا الجانب.// انتهى //19:00ت م0259