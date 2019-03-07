الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسقام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم, بجولة تفقدية على مقر أكاديمية الأمير محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي بطريق الخرج أشرف من خلالها على الخطوات التنفيذية التي تقوم بها قوات الأمن العام التي ستشارك ضمن فعاليات التمرين التعبوي وطن "89".وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الأكاديمية, قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العميد معمر بن عبدالعزيز بن معمر, وعدد من قادة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.واستهل الفريق أول ركن خالد الحربي, الجولة بالوقوف على مجمل استعداد القوات المشاركة من الأمن العام ضمن قوات التمرين التعبوي وطن "89" الذي ستنظمه المديرية العامة لأمن المنشآت خلال الأيام القادمة, حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل عن أبرز الجوانب والتجهيزات التي سيشارك بها الأمن العام في هذا التمرين التعبوي الهام, ثم تابع عدد من الفرضيات الحية التي سيتم المشاركة بها ضمن برنامج الأمن العام في هذا التمرين, كما اطلع على مستوى الجاهزية والاتقان والتنفيذ لمختلف الفرضيات.عقب ذلك التقى معاليه القادة الميدانيين المشاركين ضمن التمرين التعبوي, ونقل تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتطلعه إلى أن يحقق هذا التمرين أهدافه.واستعرض معاليه مجمل المشاركات السابقة للأمن العام في "وطن 85", ثم "وطن 87" , واصفاً تلك المشاركات بالمميزة, مطالباً بالمزيد في المشاركة القادمة انطلاقاً من أهمية هذا التمرين الذي يكسب رجل الأمن الكثير من الخبرة والمهارة ويبرز مجمل ما تلقاه من تأهيل وتدريب, مؤكداً أن الجهات المشاركة في التمرين كافة تتوحد فيها الرؤى وتتلاقي فيها الأهداف وتبنى فيها مزيد من العلاقات الاجتماعية بين المشاركين من مختلف القطاعات كافة, وأن هذا الأمر يرسخ العلاقة بين الجميع وينسجم مع منطلقات رؤية 2030 التي من معالمها الهامة رعاية الأمن والحرص على الاستقرار ورفع راية الحق والعدل وخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى هذه الأرض المقدسة.وكانت جولة معالي مدير الأمن العام, قد شهدت تدشين عدد من المرافق التطويرية في هذا الأكاديمية منها مبنى الدورات التخصصية بأكاديمية الأمير محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي الذي يأتي كلبنة تأهيلية في صروح الأمن العام العديدة التي تعمل على الرقي بآداء رجل الأمن واطلاعه على العلوم والمهارات والمعارف الأمنية كافة.كما تجول معاليه ومرافقوه في مقر الأكاديمية, واستمعوا إلى شرح وافي عن أبرز تخصصاتها، وما تحتويه من أجهزة وتقنيات.حضر حفل البروفة الميدانية, مساعدي مدير الأمن العام, ومديري الإدارات العامة وقيادات القوات الأمنية.// انتهى //19:13ت م0265