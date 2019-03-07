جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأصدرت وزارة الحج والعمرة العدد الجديد من "مجلة الحج والعمرة" الذي تضمن محتواً يشمل جهود القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة التي أنجزت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتصدر العدد كلمات مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، جدد فيها موقف المملكة الثابت تجاه استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كافة، على رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وأرجع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في افتتاحية العدد، النجاحات التي تتوالى على مواسم الحج والعمرة، إلى توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً، ثم إلى قيادتنا الرشيدة التي سخرت نفسها لخدمة ضيوف الرحمن، يجسده واقع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والذي يلمسه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في مواسم الحج والعمرة من كل عام، وهم يؤدون مناسكهم في راحة ويسر.فيما تناول معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في كلمته، التحولات الإيجابية المهمة التي شهدها قطاع الحج والعمرة، أهمها ما حدث بشأن مفاهيم وثقافة خدمة ضيوف الرحمن، حيث لم يعد مجرد توفير خدمة معينة يشكل هماً أو محور اهتمام فقط، بل أصبح تقديم الحلول العصرية والمتجددة باستمرار، وإبهار ضيوف الرحمن في كل عام بكل جديد مبتكر، هو الهدف والغاية.ودار موضوع الغلاف حول المسجد الحرام والعناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لقاصديه، حجاجاً ومعتمرين، والتركيز على التوسعة السعودية الثالثة والتي تعد الأكبر عبر تاريخه، إضافة إلى مشروعات المشاعر المقدسة، ومنها منشأة الجمرات وقطار المشاعر.واستعادت المجلة ذكرى مرور 74 عاماً على صدور أول أعدادها، حيث صدر العدد الأول منها في رجب 1366هـ، وهي بذلك علامة راسخة في عالم الإعلام الثقافي المتخصص، حيث حملت خلال مسيرتها الطويلة شرف التعريف بجهود المملكة ودورها في رعاية ضيوف الرحمن، وإبراز جميع الأعمال والأنشطة الحكومية والأهلية المتصلة بتسهيل وتيسير رحلة الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة لأداء الحج والعمرة والزيارة، فضلاً عن موضوعاتها المتنوعة في ميادين الفكر والمعرفة والثقافة.وحفل العدد بإسهامات أقلام متميزة، ومقالات للكتاب والمثقفين إلى جانب موضوعات متنوعة تغطي الخطط المبتكرة لتفويج الحجاج وإدارة الحشود والتعريف بمعالم المدينة المنورة التاريخية ومشاهدات من الأراضي المقدسة والسيرة النبوية، كما خصص العدد صفحات لمنتدى "ترسيخ أخلاقيات المهنة .. مطلب يتوافق مع رؤية المملكة 2030" واقتراح عقد منتدى شامل لترسيخ مفهوم أخلاقيات المهنة لمن يعملون في قطاع الحج والعمرة، يخرج بدليل إرشادي لهم، يتم تحديثه سنوياً.يذكر أن مجلة الحج والعمرة صدرت في عهد - المغفور له - بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، وهي بذلك من أولى المطبوعات الحكومية صدوراً، وكانت خلال مسيرتها الطويلة مسرحاً للمفكرين والعلماء والأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، وتصدر في الوقت الحالي باللغتين العربية والإنجليزية، ويشرف عليها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ويرأس تحريرها الأديب طلال بن حسين قستي.علماً بأن المجلة أهدت قراءها الكرام عددها الثالث الصادر في شهر رمضان من عام 1366هـ الموافق أغسطس 1947م، وذلك ضمن نهجها التوثيقي لمسيرتها الممتدة لأربعة وسبعين عام // انتهى //19:29ت م0266