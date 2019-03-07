بروكسل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسرحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد بزيارة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان البلجيكي والوفد المرافق له إلى بروكسل والتي تشمل زيارة البرلمان البلجيكي.وأوضح السفير الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن للدبلوماسية البرلمانية دور رئيس في تنمية وتطوير علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تهدف لإيضاح سياسات المملكة وتأكيد دورها ومكانتها في خدمه قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من خلال اطلاع البرلمانيين البلجيك على مواقف المملكة الراسخة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البلجيكي، وتطلعهما المستمر لمواصلة تطوير الاتصالات والروابط والزيارات المؤسسية وفتح مزيد من القنوات للحوار الثنائي بينهما، وهي خطوه ايجابية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات البرلمانية بما يعكس الرغبة في دفع التعاون البرلماني نحو آفاق أرحب عبر تبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات بينهما ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.ونوّه الأحمد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية ومملكة بلجيكا، حيث ترتبط المملكتان بعلاقات صداقة نتج عنها تحقيق أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون في كافة المجالات والتي يتضح منها تقدير بلجيكا لدور المملكة المتنامي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ولما تتمتع به من مصداقية ولحرصها على دعم السلام والأمن الدوليين، ولمبادراتها المشهودة على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً ولعضويتها الفاعلة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ولجهودها وإسهاماتها الإنسانية والإغاثية الملموسة في هذا الشأن.// انتهى //19:37ت م0267