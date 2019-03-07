الصياهد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة 30 جمل وضح ، حيث حلت في المركز الأول منقية تركي سعد الحقباني، فيما جاءت في المركز الثاني منقية الكويتي طلال بن مسلم بن محمد ، وكان المركز الثالث من نصيب موسى محمد الموسى، فيما ذهب المركز الرابع لمنقية عبدالله مطلق القريني، وجاءت منقية عريمان محسن الدوسري في المركز الخامس .من جهة أخرى، تقام غدًا الجمعة منافسات المنقيات في فئة (50 جمل – وضح) بعد تجاوزها الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل - وضح)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الجمعة، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ السبت .// انتهى //19:38ت م0268