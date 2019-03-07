الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

التقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد بن محمد المزيد بمقر الهيئة اليوم، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية المهندس لطفي بن محمد باشريف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالجمهورية اليمنية الأستاذ محمد بن سعيد آل جابر.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين المملكة والجمهورية اليمنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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19:39ت م

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