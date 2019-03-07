تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسوقف مدير عام التربية والتعليم بمنطقة تبوك ابراهيم بن حسين العُمري خلال زيارته اليوم لثانوية ابن العميد التي تستضيف المجموعة الثالثة من بطولة دوري مدارس منطقة تبوك، على أستمرارية دوري المدارس والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة وشركة صلة بتعاون مع وزوارة التعليم في مختلف مناطق المملكة .وأطلع مدير التعليم بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود صباح العنزي ورئيس لجنة الحكام بالمنطقة والمشرف التربوي الدكتور عبدالله البوق المشرف العام على البطولة، على البطولة التي انطلقت بمنطقة تبوك بمشاركة أكثر من 3000 لاعب و 290 فريق بختلف المراحل التعليمية ، والتي شهدت خلال الأسبوع الماضي اكثر من 84 مباراة وتستمر حتى نهاية شهر رجب.وفي نهاية الجولة أكد مدير التعليم على أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية في اكتشاف المواهب ومن ثم صقلها من خلال الأندية الرياضية . ودعا على تكثيف الجهود لإبراز الابناء والبنات في أي تميز ، كما قدم شكره وتقديره لقائد ثانوية ابن العميد سلطان الفيفي ومنسوبي المدرسة على جهوده المميزة.// انتهى //19:40ت م0273