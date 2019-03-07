محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة بارق أمس أمسية ثقافية بعنوان " هدية ووفاء " لتكريم أسر الشهداء بالتعاون مع بلدية المحافظة بحضور المحافظ مفرح بن زايد البناوي وذلك بمقر القرية التراثية .وأكد المحافظ " البناوي" خلال كلمته أن شهداء الوطن ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، وصانوا ترابه بدمائهم الزكية، وأثبتوا أن حب الدين والوطن أغلى من الدنيا وما فيها، وأصبحوا قدوة حسنة لمن بعدهم، فهم مصابيح تضيء للأجيال القادمه طريق البذل والعطاء، وتجسد لهم عظمة التضحية وروعة الفداء ، وأن القيادة الحكيمة تقدر تضحيات شهداء الوطن، فأسست مكاتب " وفاء " لأسر الشهداء ليعبر الجميع عن تقديرهم للشهداء، الذين بذلوا دماءهم الزكية، وأرواحهم الطاهرة في سبيله وهم مرابطون ثابتون .وفي نهاية كلمته سأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد الامن والامان والخير والسلام وان يحفظ لها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ويجزيهما خير الجزاء والمثوبة لما قدموه للوطن والمواطن والاسلام والمسلمين .اشتملت الأمسية على عدد من الكلمات والقصائد النبطيه فأوبريت بمشاركة فرقة بارق الشعبية وفي نهاية الأمسية قدم المحافظ الهدايا لأسر الشهداء .// انتهى //20:16ت م0275