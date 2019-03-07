الدرب 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واسشارك محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم ، الفنانين التشكيلين المشاركين في مبادرة تحسين الأحياء العشوائية القديمة بمركز الشقيق عبر أسلوب " فن الشوارع " باستخدام تقنية 3d، والتي أطلقتها بلدية مركز الشقيق كإحدى المبادرات الحديثة على مستوى المنطقة.ونوه محافظ الدرب بالجهود التي يبذلها الفنانون المشاركون في المبادرة سعياً لإبراز جمل مركز الشقيق السياحي ،وتشجيعهم على العمل في المرسم وإبراز مواهبهم الفنية .من جانبه أوضح المشرف على المبادرة محمد الزيلعي ، أن المبادرة التي يشارك فيها أكثر من ٤٠ فناناً تشكيلياً ، تهدف للتخلص من الملوثات البصرية وتحويلها إلى لوحات فنية رائعه والقضاء على التشوهات البصرية وتحسين البيئة بمركز الشقيق.//انتهى//20:47ت م0281