الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد اجتماع مجلس أمناء المؤسسة في مقرها بمدينة الرياض، وذلك بحضور أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس.وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها الميزانية التقديرية لعام 2019م، إضافة إلى استعراض مدى تحديث اللوائح والأنظمة الإدارية الداخلية لشؤون الموظفين.وفي بداية الاجتماع أكّد الأمير فيصل بن خالد حرص المؤسسة على تحقيق أهدافها الطموحة دعمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الموائمة مع رؤية المملكة 2030، التي لم تغفل دور المنظمات غير الربحية في بناء الوطن، وتحمّل المسؤولية والنهوض بالمجتمع.وقد اعتمد الاجتماع عدة بنود أهمها اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2019م، اعتماد المراجع الخارجي للمؤسسة، واللوائح والأنظمة الداخلية (الإدارية وشؤون الموظفين) المحدثة للمؤسسة، وأخيرًا وليس آخرًا اعتماد تطوير آليات تقييم جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية.//انتهى//20:50ت م0282