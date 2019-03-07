محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسزار فريق طبي من جامعة الملك خالد اليوم عدداً من المدارس في محافظة بارق، ضم كلاً من رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة ناصر الشهراني والمحاضر بقسم الخدمات الطبية بدر الحربي، وذلك ضمن برنامج الجامعة الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ 7 المقام حاليًا في محافظة بارق.وتولى الفريق الشرح للطلاب نظرياً ومدعوم بالتطبيق عن الأسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي ، وحوادث الاختناق والنزيف، فيما شارك الطلاب في التطبيقات العملية.// انتهى //20:51ت م0283