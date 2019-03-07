محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسقدمت جامعة الملك خالد من مقر برنامجها الصحي والتوعوي والتثقيفي السابع المقام حاليًا في محافظة بارق، أكثر من 200 إجراء علاجي مقدم من كلية طب الأسنان لزوار ومرتادي المعرض، والتي تمثلت في تركيب الحشوات، الجراحة، علاج اللثة، علاج الأعصاب، إضافة إلى طب أسنان الأطفال.وجرى استقبال أكثر من 220 زائرة لعيادة الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي بقسم العيادات النسائية، حيث يتم في العيادة أخذ العلامات الحيوية وفحص الثدي، وفي حال الاشتباه يتم تحويل الحالات إلى قسم الأشعة للتأكد من إصابة الحالة.وتنظم الجامعة ضمن فعاليات البرنامج العديد من الدورات داخل مقر البرنامج وفي المدارس والجهات الحكومية في المحافظة، حيث أقيمت أولى هذه الدورات في مجالات الإنعاش القلبي الرئوي، والنزيف، والاختناق، في ثلاث مدارس استفاد منها أكثر من 600 طالب.ونظمت الجامعة في الشطر النسائي محاضرات توعوية لطالبات المدارس زائرات مقر البرنامج، ركزت على التغذية السليمة، والنظافة الشخصية للوقاية من الأمراض، إضافة إلى محاضرات توعوية عن طرق الوقاية من أمراض سرطان الثدي .// انتهى //20:52ت م0284