الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة، أمس ، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الرياض إبراهيم بن عبدالله العريني الذي تم تعيينه مؤخراً في منصبه .وتمنى الدكتور السديري دوام التوفيق والنجاح له كما جرى بحث عدد من الموضوعات المشتركة وسبل تطوير العمل بين الجهتين .// انتهى //20:52ت م0285