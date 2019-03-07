عام / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير المجاهدين بالمنطقة
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة، أمس ، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الرياض إبراهيم بن عبدالله العريني الذي تم تعيينه مؤخراً في منصبه .
وتمنى الدكتور السديري دوام التوفيق والنجاح له كما جرى بحث عدد من الموضوعات المشتركة وسبل تطوير العمل بين الجهتين .
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20:52ت م
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