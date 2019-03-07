الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستغلب فريق الشباب على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل للشباب بوباكار تراولي بالدقيقة 17 ، ثم أضاف لاعب الشباب المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني في الدقيقة 75 ، وسجل هدف الفيصلي الوحيد جوستافو بالدقيقة 82 من ركلة جزاء ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 43 في المركز الثالث ، وتجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثامن مؤقتا .// انتهى //21:13ت م0286