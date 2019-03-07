الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، مجموعة من المحاضرات ضمن برنامج الأمن الفكري الذي يستهدف الأئمة والخطباء والدعاة، في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة فلاح السبيعي.وألقى الشيخ صفوان اليحياوي محاضرة بعنوان " جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن الفكري "، في حين ألقى الشيخ محمد بن مسعود العميري محاضرة عن " دور الإمام والخطيب والداعية في حماية المجتمع من الإنحرافات الفكرية المعاصرة "، حيث أكدوا خلال المحاضرتين على أهمية أن يقوم الأئمة والخطباء والدعاة بدورهم في مواجهة الانحرافات الفكرية، والجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان المسلمين.ويأتي تنظيم مثل هذه المناشط والبرامج التي حضرها عدد كبير من الأئمة والخطباء والدعاة في المحافظة، بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للتأكيد على أهمية الأمن الفكري، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.// انتهى //21:15ت م0287