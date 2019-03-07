الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسقرر الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا، وبالتنسيق مع الجهاز الفني انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا يوم الجمعة 15 مارس الجاري.ويأتي الموعد الجديد بعد أن كان مقررًا إقامة معسكر إعدادي في مدينة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في مونديال الشباب.يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سحبت في فبراير الماضي قد وضعت الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الـ 23 من شهر مايو المقبل.// انتهى //21:18ت م0288