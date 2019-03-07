أبهـا 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستنطلق غدًا فعاليات البطولة الرياضية لكرة القدم للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2019 ، التي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير لمدة أسبوع، بمشاركة 13 منتخباً رياضياً يمثلون الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بمناطق المملكة .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور عبدالله آل مرزوق أنه سيشارك في البطولة أكثر من 250 لاعباً من مختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة، فيما تم رصد جوائز قيمة للفرق الفائزة بالبطولة واللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت جميع الترتيبات وتكوين اللجان التنظيمية للبطولة وسكن الوفود .وبين آل مرزوق أن الدور التمهيدي للبطولة سوف يقام على ملعب الكلية التقنية بخميس مشيط وسيكون دور الأربعة والنهائي على ملعب نادي ضمك الرياضي، لافتاً النظر إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة بعسير لتحكيم فعاليات البطولة، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات لإنجاح فعاليات البطولة, بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.// انتهى //21:23ت م0290