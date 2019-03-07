الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم فعاليات هاكاثون التعلم الإلكتروني 2019 بدورته الثانية تحت شعار " الابتكار في التعليم الرقمي ورؤية 2030 " والذي شاركت فيه أكثر من 400 طالبة من 15 جامعة سعودية ، وذلك في خمسة مجالات في التعليم والتعلم وهي: التعليم التفاعلي، والتعليم الشخصي، ومهارات المستقبل، والتعليم الشامل (ذوي الاحتياجات الخاصة – المناطق النائية)، والمجال المفتوح: اختيار تحدي في التعليم وابتكار حل له.وخلال الحفل الختامي توجت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد -بالنيابة عن مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن المكلفة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي- الفرق الفائزة في التصفية النهائية لمشاريع الهاكاثون حيث حصل فريق 4 من جامعة طيبة المركز الأول، وحصل فريق 7 من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثاني، فيما حقق فريق 20 من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المركز الثالث، وفريق 6 من جامعة بيشة المركز الرابع .وعلى مستوى أفضل الجامعات المشاركة حصل على المركز الأول فريق 61 من كلية ينبع الجامعية ، والمركز الثاني فريق 1 من جامعة الملك سعود، وحقق فريق 19 على أفضل فريق على مستوى كليات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، فيما حصل فريق 5 من جامعة بيشة على جائزة الابتكار على مستوى الجامعات المشاركة، وعلى مستوى ريادة الأعمال فكانت من نصيب فريق 38 من جامعة الأميرة نورة.وكرمت الطالبات الفائزات بمسابقة الملصق العلمي، حيث فازت الطالبتان شهد الشهيل وأماني العلياني - ملصق رقم 21 - من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الأول، ونالت من ذات الجامعة الطالبتان أثير الشهري وسارة العيسى المركز الثاني بالملصق رقم 20، ومن جامعة جدة حقق الملصق 23 المركز الثالث للطالبة مرام الخالدي.وبهذا الصدد هنأت عميدة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة شروق الخليفة جميع الفائزات، متمنيةً لكافة الطالبات المشاركات تحقيق آمالهن وطموحاتهن، وأن يسهمن بفاعلية في نماء وازدهار الوطن، مشيرة إلى عدد من مؤشرات النجاح التي أسفر عنها الهاكاثون لهذا العام، والتي كان من أبرزها : إنتاج 48 مشروعًا تضمنت أفكارًا إبداعية لحل مشكلات في التعليم باستخدام التقنية، إضافة مشاركة 300 متدربة في ورش العمل المصاحبة لهاكاثون التعلم الإلكتروني.يُذكر أن مبادرة هاكاثون التعلم الإلكتروني انطلقت عام 2018م، ضمن مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بهدف استقطاب القدرات الإبداعية لأبناء الوطن في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار لبناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030 .//انتهى//21:42ت م0291