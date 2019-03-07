الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساختتمت أمس مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ، ونجح فريق أبها في الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، رغم خسارته أمام الجيل بهدف دون رد.وبعد خسارة أبها تجمد رصيد الفريق عند 49 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ضمك الوصيف، والذي حقق فوزا غاليا وحول تأخره أمام مضيفه جدة بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1).وأقيمت 10 مباريات بالجولة الـ27 على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، انتهت 7 لقاءات منها بفوز أحد الفريقين، بينما خيم التعادل على 3 لقاءات.وحقق الخليج الفوز الأكبر في الجولة، بعدما تغلب برباعية مقابل هدف على حساب مضيفه النهضة، يليه انتصار نجران على الأنصار بنتيجة (3-1).ورغم خسارته، إلا أن أبها لا يزال يمتلك أكبر عدد من الانتصارات في الدوري حتى الآن، بالفوز في 14 مباراة، يليه العدالة (13 انتصار) بفارق فوز وحيد عن ضمك، وصيف جدول الترتيب ،في المقابل تعادل جدة في 15 مباراة كأكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل بالمسابقة حتى الآن، يليه الجبلين وضمك (12 تعادل).ويتصدر الشعلة قائمة الفرق الأكثر تعرضا للخسارة وذلك بـ 14 هزيمة حتى الآن، وبفارق مباراة واحدة عن كل من العروبة والوشم.وعلى صعيد الأهداف، ينفرد فريق ضمك بقائمة الأكثر تسجيلا برصيد 39 هدفا، بفارق 4 أهداف عن فريقي النجوم والمجزل، ثم الخليج (33 هدفا).وتلقى الكوكب أكبر عدد من الأهداف بـ39 هدفا يليه القيصومة (36 هدفا) ثم الجيل والشعلة والعروبة (35 هدفا).وينفرد بصدارة هدافي المسابقة، كارلوس أندريا مهاجم العدالة بـ14 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي شيبان تراوري من النهضة وسيث سكالا لاعب الطائي، يليهم خوسيه فاجاردو مهاجم الكوكب (12 هدفا)، ثم صالح آل عباس لاعب نجران بـ11 هدفا .// انتهى //21:46ت م0292