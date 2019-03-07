عرعر 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ورشة عمل تحت عنوان “مهام الإدارة العامة للتوجيه” قدمها مدير الإدارة العامة للتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد بن صالح العصيمي.وتستهدف الورشة قيادات وأعضاء العمل الميداني والتوعوي بالفرع.وبين مدير الفرع خالد بن ناصر بن حميد أن الورشة تأتي امتدادًا لجهود الرئاسة العامة في دعم وتطوير أعمال التوعية والتوجيه، وترجمة لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الذي يحرص على إقامة هذه المناشط التي تعنى بمنسوبي الهيئة وتحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة.// انتهى //22:33ت م0302