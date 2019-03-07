تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستفقد رئيس المجلس البلدي ببلدية محافظة الوجه أحمد محمود الشريف وأعضاء المجلس اليوم, المشروعات الجاري تنفيذها في قرى وهجر محافظة الوجه الشمالية " أم هشيم والنقيرة وأم الطين ".واستمع أعضاء المجلس خلال الجولة التفقدية لشرح من قبل رئيس البلدية إبراهيم المسعودي، عن أعمال البلدية الجارية لتسوير المقابر وأعمال الإنارة، ومتابعة أعمال مبادرة معالجة مظاهر التلوث البصري في تلك القرى.كما قام المجلس بزيارة تفقدية لقرية الرس، ومتابعة الأعمال المنفذة من قبل البلدية لملعب القرية وألعاب الأطفال والإنارة التابعة لهما.// انتهى //22:35ت م0304