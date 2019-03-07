عمّان 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مرس 2019 م واستغلب فريق الفيصلي على الوحدات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز تصدر الفيصلي الدوري مؤقتًا برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدات عند 29 نقطة في المركز الرابع.وفي المباراة الثانية ، تعادل فريقا الحسين إربد والعقبة بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن، ليرفع الحسين إربد رصيده إلى 20 نقطة، في المركز السادس ، وزاد العقبة رصيده الى 18 نقطة في المركز السابع.//انتهى//22:36ت م0305