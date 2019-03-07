عرعر 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسكرمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "مثاني" بعرعر أمس، الفائزين والمشاركين في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (21) لعام 1440هـ، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ سلطان بن حمود الرويلي، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، وذلك على مسرح النادي الأدبي بالحدود الشمالية.وألقى المشرف على برنامج إعداد الطلاب والطالبات للمسابقات القرآنية نواف بن رحيل العنزي، كلمة شكر فيها أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الجمعية والطاقم التعليمي والإداري على عملهم المستمر الذي أثمر بتنافس طلاب الجمعية على المراكز المتقدمة على مستوى المملكة.وفي ختام الحفل كرم نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف على المسابقات ولجان التحكيم المشاركين في برنامج إعداد الطلاب للمسابقات القرآنية والطلاب الفائزين والمشاركين، والنادي الأدبي بالحدود الشمالية لاستضافتهم حفل التكريم.وقدم الرويلي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية والرئيس الفخري للجمعية على تكريمه للفائزين في المسابقة، منوهًا على الدعم المستمر الذي تلقاه الجمعية من سموه.// انتهى //22:36ت م0306